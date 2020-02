Mäkinen selgitas, mis on Rootsi valitseja Evansi edu valem

Evans on Rootsis võitnud kaheksast kiiruskatsest tervelt viis ning juhib lähima jälitaja Ott Tänaku ees 17,2 sekundiga. «Oleme mullusega võrreldavas olukorras, kus Tänak sõitis teises klassis. Auto on nüüd küll sama, aga sõitja teine,» ütles Mäkinen Iltalehtile.

Tiimipealiku sõnul tunneb Evans end Toyota Yaris WRC roolis väga hästi ning ta on saanud vaid kihutamisele keskenduda. Mäkinen ütles, et waleslane pole ralli jooksul auto seadistust muutnud.

Küll on Evansi sõidustiil tänavu võrreldes eelmiste Rootsi rallidega erinev. Mäkinen ei laskunud detailidesse, kuid ütles: «Testidel juhtis ta masinat teisiti. Arvasime, et seda võiks veidi muuta ning ta tegi seda koheselt.»

Rootsi MM-etap on Toyotale olnud väga edukas, kuna lisaks Evansile näitavad head kiirust ka Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä - esimene on kolmas, teine neljas. Mäkineni sõnul on sõitjad kokku leppinud, et nad võivad teineteisega võidu kihutada ega pea kartma meeskonnakorraldusi.