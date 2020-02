Heas hoos Eesti parim suusahüppaja võitleb taas MK-punktide eest

Aigro on käimasoleval hooajal jõudnud MK-sarjas 30 parema hulka kahel korral - lisaks Bad Mitterndorfile oli ta heas hoos ka veebruari alguses Sapporos, kus ta sai ühel võistlusel kirja 25. positsiooni. 11 teenitud silmaga hoiab ta MK-sarja üldarvestuses 53. tabelirida. Kokku on tänavu punkte teeninud 70 sportlast.

Muide, Eesti suusahüppajate lennumäe rekord on 213 meetri, mis kuulub 2017. aastast Kaarel Nurmsalule. Aigro on Sloveenias Planicas maandunud treeninghüppel ka 228 meetri peale, kuid kuna see ei sündinud võistluse käigus, on tegemist mitteametliku rekordiga.