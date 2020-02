D.C. Unitedi peatreener kiitis Erik Sorgat

Ta on rahul sellega, mida seni on Sorga mängus ja treeningutel näidanud. «Tal on siiani hästi läinud. Nägime teda ühes mängus mõned minutid, sest ta on teistest natuke füüsiliselt maas. Ta oli paar kuud eemal ja peame olema kindlad, et me ei tee temaga sammu tagasi ega põhjusta talle mingisugust vigastust,» ütles Olsen.