PM Rootsis. Video ⟩ Otsekohene Andrea Adamo: me ei tulnud Rootsi teise koha järele, kiirust selgelt napib

«Kõik on korras... Aga loomulikult ei tulnud me Rootsi teise koha järgi. On üsna selge, et me pole nii kiired kui peaksime. Tuleb veel palju vaeva näha,» andis Adamo karmi hinnangu. «Tean, mida peame tegema, aga ma ei ütle. Thierry ja Ott pingutasid kõvasti, üritades raskes olukorras kahjud minimaalsed hoida.»