Martin Järveoja: kui oled harjunud võitma, siis ei taha vähemaga leppida

«Kui oled harjunud võitma ja olema esimene, siis ei taha vähemaga leppida,» sõnas Järveoja pärast ralli lõppu ning lisas, et teisest kohast rohkemgi jääb kripeldama punktikatse neljas koht. «Seal polnud meil piisavalt kiirust,» lisas ta.

«Tingimused olid üsna keerulised, kuid siiski sõidetavad. Midagi katastroofilist polnud. Toyota on Rootsis alati kiire olnud. Siinsed teed on kiired ja need sobivad neile. Kõike eelnevat arvesse võttes võib siiski teise kohaga rahule jääda,» jätkas kaardilugeja ning soovis nendega poodiumit jaganud Elfyn Evansile ja Kalle Rovanperäle õnne.