Selgus Kontaveidi vastane Dubai turniiri avaringis

Kontaveit ja Cirstea on varem kohtunud korra, kui 2016. aastal teenis eestlanna Poitiersi ITF turniiril 6:4, 6:4 võidu.

Loosimise eel rääkis Kontaveit, et on aasta algusega igati rahul, sest jõudis Austraalia lahtistel esimest korda slämmiturniiri veerandfinaali. «Olin mõnda aega tenniseväljakutelt eemal ja mul polnud aimugi, mis tasemel ma naasen. Olin üllatunud, et tagasitulek nii hästi õnnestus,» ütles eestlanna.