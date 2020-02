Guardiola kavatseb City euromängude keelust hoolimata lepingut austada

Esimest korda kuuleb Guardiola kommentaare juhtunu kohta kolmapäeval, kui toimub City ja West Hami mängueelne pressikonverents. Guardiola lepingus on punkt, mis lubab tal enneaegselt klubist ka lahkuda, kuid BBC andmetel on endine Barcelona peatreener oma sõpradele öelnud, et kavatseb lepingu lõpuni Manchesteris olla.