Skandinaavia «talveetapil» oli üks suuremaid üllatajaid Kalle Rovanperä, kes võttis viimase katsega Sebastien Ogier' skalbi ja lõpetas Rootsis kolmandana. «Julgesin teda poodiumile ennustada, kuid selle täitumine on hämmastav,» ütles Niinemäe.

Rovanperät on aastaid peetud rallimaailma suurimaks talendiks ning Niinemäe ei vaidle sellele arvamusele vastu. Soomlase karjääri planeerides on astutud mitu õiget sammu, millest üks on kogemuste hankimine igal teekattel.