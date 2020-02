Henri Drell: mul oli Pesaro peatreeneriga palju sõnelusi

19-aastane Drell on välismaal korvpalli mänginud juba neli aastat. Varem Saksamaal treeninud Drell siirdus eelmisel suvel Itaaliasse. Noormehe sõnul on spordikultuur Pesaros väga hea, kuid organisatsioon ise on pisut rivist väljas. «Pesarost on mitmeid superstaare läbi käinud, aga nüüd on varasemate aegadega võrreldes asjad klubis muutunud,» ütles 205 cm pikkune ääremängija.

Itaaliasse sattus Drell tänu klubi eelmisele peatreenerile, kellega tal oli hea klapp. Uue treeneri tulekuga on Drelli mänguminutid aga vähenenud, sest too eelistab veterane ja vanemaid tegijaid. «Mul on temaga palju sõnelusi olnud, aga nüüdseks oleme ära leppinud ja asjad lähevad paremaks,» sõnas Drell ja nentis, et keerulisemates seisudes klubidel nagu Pesaro ongi vaja karmi kätt.

Olelusvõitlust on Drelli hinnangul välismaa klubides palju, ka tuleb palju selgitada oma päritolu, sest teda peetakse pidevalt venelaseks ja Eestist ei ole sealsetes korvpalliringkondades palju kuuldud. «Pesaros on väga rahvusvaheline seltskond. Alguses oli kaotuste pärast palju kaklemist, aga nüüd on vabaks lastud, sest meil pole midagi kaotada.» Ka Itaalia intensiivne publik on mängijatele suure pinge peale pannud.

Itaaliasse siirdumist ei ole ta kunagi kahetsenud. Karjääri alguses kimbutanud tugeva koduigatsuse tõttu läbis Drell suure kadalipu, kuid on praegu selle eest tänulik. Hetkel ta enda sõnul Eestisse tagasi ei kipu ning kohalikest klubidest pole pakkumisigi olnud.

Küll aga näeb Drell Eesti korvpallis uut ja andekat põlvkonda. «Kui kõik on mängumehe vanuses, siis saame hea satsi kokku. Saladus on selles, et paljud noored on läinud Eestist ja enda mugavustsoonist välja ning saanud isiksusena tugevaks.»

Drell ei pea ennast noormängijatele parimaks eeskujuks: «Noorena jäi asi prioriteetide taha, kuid nüüd hakkan mõistma, et vanematel oli alati õigus. Oleksin võinud 14-15-aastasena kaks korda rohkem pingutada, treenerilt vajasin rohkem surumist.»