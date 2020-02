Postimehe videolugu ⟩ Noorest eestlasest tahetakse kasvatada Tänaku konkurent

Laur räägib, et ALM ei tegele ralliga hobikorras, vaid võtab seda tõsise spordina. «Üritame Georgist kasvatada head ja tugevat rallimeest. Et ta saaks Ott Tänakule järgmiseks konkurendiks,» ütleb pealik.

ALMi boss ei salga, et hobikorras rallispordi harrastamine on kindlasti kallis. Kui palju võib aga ühe noormehe tippu aitamiseks raha kuluda, on sisuliselt võimatu öelda. «Summa oleneb täiesti sõitjast ja isiksusest. See võib varieeruda mõnest miljonist kümnete miljoniteni,» kostab Laur.