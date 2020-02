JÄRELVAADATAV ⟩ Selveri alistanud Tartu unistus põhiturniiri esikohast elab

Tartu peab põhiturniiril Saaremaa esikoha vääramiseks võitma mõlemad ülejäänud kohtumised (Limbaži ja Jekabpilsi Lušiga) ning lootma Saaremaa ebaõnnestumisele (Saaremaa vastased on Jelgava Biolars ja RTU/Robežsardze). Kui mõlemad võidavad kõik mängud, on punkt rohkem Saaremaal ja finaalturniir toimub Kuressaares.

Liidrikohal läheb viimastele põhiturniiri mängudele vastu Saaremaa Võrkpalliklubi, kel on 22 mänguga kogutud 56 punkti. Järgnevad Tartu Bigbank 52 punktiga (21 mängu), Tallinna Selver 46 punktiga (22 mängu) ja Jekabpilsi Luši 41 punktiga (22 mängu). Pärnu on 36 punktiga viies (23 mängu) ja TalTech Eesti klubidest seitsmes 18 punktiga (22 mängu).

Veerandfinaalid peetakse märtsi alguses, põhiturniiril üldarvestuses kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad kohtuvad neljas veerandfinaalis järgnevalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5., seejuures teine ja vajadusel kolmas mäng toimub kõrgema asetusega võistkonna kodus.