Neymar kritiseeris PSG-d: lõpuks olen mina see, kes kannatab

1:2 kaotusmängu kohta sõnas Neymar: «Me omasime küll palli, kuid polnud nii intensiivsed ja aktiivsed. Nad üritasid meie vigadest kontrarünnakuid teha. Lasime endale lüüa kaks väravat. Neil on ründaja (Haaland – toim), kellel on väga hea väravavaist. Võib-olla ei ole ta nii palju mängus sees, aga kui pall temani jõuab, lööb ta selle väravasse. Vähemalt suutsime värava lüüa, see on kordusmänguks tähtis,» lausus Neymar.