Manchester City tegevjuht: UEFA süüdistused on alusetud

«Fännid saavad olla kindlad kahes asjas. Esiteks, need süüdistused on valed. Teiseks, teeme kõik endast oleneva, et seda tõestada,» lausus Soriano, vahendab BBC. «Oleme jätkusuutlik jalgpalliklubi, oleme kasumis, meil puuduvad võlad, meie andmeid on korduvalt kontrollitud,» märkis klubi tegevjuht.

Soriano lisas, et Manchester City on Euroopa jalgpalliliiduga kogu aeg koostööd teinud, kuid nüüd kaebab klubi UEFA otsuse edasi Spordi Arbitraažikohtusse.

«Edastasime UEFAle nimekirja dokumentidest ning meie arvates on need ümberlükkamatud tõendid. UEFA süüdistused on alusetud. Loodame, et see juhtum saab õiglase lahenduse enne suve,» sõnas Soriano.