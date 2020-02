Tagasilöök Itaaliale: värsked karikavõitjad jäävad mängust Eestiga eemale

Itaalial on nüüd tagaliinis alles jäänud vaid neli täisealist mängumeest: Marco Spissu (25) ja Michele Vitali (28), kes on Itaalia ühe tugevaima klubi Sassari põhitegijad; mängujuht Michele Ruzzier (27), kes on tugeva keskmiku Cremona üks põhitegijaid ning Siim-Sander Vene klubikaaslane Matteo Tambone (25), kes on korraliku viskekäega Varese vahetusmängija.