PM Skopjes ⟩ Plaan paigas: mida peab Eesti koondis tegema, et EM-valiksarja võõrsil võiduga alustada?

Kolm trenni Tallinnas, lend Põhja-Makedooniasse, kolm trenni Skopjes ja platsile! Nõnda näeb välja Eesti koondise nelja päevane tsükkel, millega tuleb end neljapäeva õhtuks viimsele vindile timmida. Üsna ekstreemne, kuid muud variant pole!

«Tahaksime võidukat korvpalli mängida,» muigab Eesti koondise peatreener Jukka Toijala vähem kui 24 tundi enne matši algust. Kuid lisab seejärel tõsisemalt:

«Peame keskenduma paarile kindlale asjale. Neil on päris head kuus-seitse meest, väga andekas mängujuht (Nenad Dimitrijević - J.J), kelle peame maha võtma. Tema takistamine võib olla võtmetähtsusega. See tähendab, et peame olema targad, aga ka agressiivsed. Kui tal on aega ja ruumi, siis läheb raskeks.

Meie plaan on kontrollida mängu tempot. Peame väljakul ruumi tegema ja tekitama ebavõrdseid vahetusi, mis meile rünnakul edu tooks nii korvi all kui ka eemalt. Ma ei taha mängida käsipalli - ehk peame ka kolmese joonest sissepoole minema. Otsime erinevaid võimalusi.»

Soomlasest juhendaja tõdeb, et iga trenniga on asi paremaks läinud. «Samm-sammult areneme, aga neil võtab ka aega üksteise uuesti tundmaõppimine. Töö alles käib, kuid suund on õige,» märgib Toijala.

«Olen trennidega rahul. Mulle meeldib, et kõik, mida selleks perioodiks planeerisime, sai ka tehtud. Meil on võistkonnas targad mängijad, kõrge korvpalli IQ-ga. Hommikul peame veel ühe väikese asja üle vaatama, aga üldiselt oleme nii valmis kui võimalik. Oleme nende võimalikud taktikalised käigud läbi analüüsinud.»

Toijala usub ja loodab, et Eesti koondis on vastase omast veidi sügavama koosseisuga. Siiski tunnistab ta, et mõistlik oleks panustada ühes matšis üheksale-kümnele mängijale, ent kohtumise käigus võib tulla nii mõnigi üllatus.

Põhja-Makedoonia peatreener Aleksandar Todorov arvas, et tänane matš on ilmselt valiksarja tähtsaim. Toijala vaatab pilti pigem laiemalt.

«Meil ootab ees kuus väga tähtsat matši. Praeguse süsteemiga mängime veebruaris kaks mängu, aga novembris pole meil aimugi, millises koosseisu võistkonnad kokku saavad. Esialgu tuleb neist kohtumistest maksimum võtta ja siis vaatame, mis saab. Arvan, et enne viimast mängudeakent ei selgu midagi,» resümeerib soomlasest juhendaja.

Põhja-Makedoonia ja Eesti vaheline kohtumine algab täna õhtul kell 21.15 Skopjes Boris Trajkovski spordihallis.

Eesti koondis matšis Põhja-Makedoonia vastu: