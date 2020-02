Kontaveit keerulisest kohtumisest: ei osanud üldse sellel väljakukattel lööke ajastada

Veerandfinaalis läheb Kontaveit vastamisi maailma 15. Reketi Petra Marticiga, kellega ta varem kohtunud ei ole. Eestlanna sõnul midagi kerget seal olema ei saa ja austab täielikult oma vastast. «Järgmine vastane on väga keeruline. Tegin temaga ka enne Dubai turniiri trenni koos. Tean, et tal on väga hea eestkäsi ja rebitud tagajoone löök.»