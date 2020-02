BLOGI ⟩ Eesti sai MMil paarissegateates 12. koha, maailmameistriks krooniti Norra

«Oleksin tahtnud, et suusad olnuksid paremad ja teine lamadestiir olnuks parem. Võistlus oli kiire ja sai kõvasti pingutatud,» rääkis ETV2 otse-eetris Oja. «Arvan, et sooritus ei olnud halb – täitsa okei. Suurt õnnestumist ei tulnud, eriti minu poolel. Eespool on lihtsam lasta, seal tuleb lihtsalt oma tööd teha, tagapool on stressirohkem,» lisas Zahkna.