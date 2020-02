Otseblogi ⟩ Võimsas hoos Kontaveit heitleb Dubais koha eest poolfinaalis

Kontaveit on Dubais, kus on kohal viis naist maailma esikümnest, kolmandasse ringi jõudnud tänu Sorana Cirstea (WTA 70.) ja Anastassia Pavljutšenkova (WTA 31.) alistamisele. Kui rumeenlannale sai säru tehtud 6:1, 6:3, siis venelanna vastu oli matš hoopis tasavägisem – meie naine võitis 7:6(5), 7:5.

Eesti esireket on sel aastal olnud heas hoos ning viimasest kümnest mängust on ta kaotanud vaid ühe, jäädes Austraalia lahtiste meistrivõistluste veerandfinaalis 1:6, 1:6 alla Simona Halepile (praegu WTA 2.).

WTA turniiridel jõudis Kontaveit Dubais veerandfinaali 18. korda. Varasematest kohtumistest kaheksa parema hulgas on ta võitnud kümme ning pooled alistamistest on tulnud kõva kattega väljakul, millel mängitakse ka Dubais.

Muide, Martici karjääri parim edetabelikoht on 14. Horvaaditar pole küll esimeses nooruses, kuid on just viimasel paaril aastal näidanud elu parimat tennist. Näiteks mullu jõudis ta Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel veerandfinaali, mis on tema parim tulemus suure slämmi turniirilt.