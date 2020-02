TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Eesti korvpallikoondis alustab EM-valiksarja ülitähtsa võõrsilmatšiga

Enne mängu:

Kohtumise eel on õhk pingest paks, sest mõlema meeskonna kohal ripub palju küsimärke. Nii Eesti koondise peatreener Jukka Toijala kui ka Põhja-Makedoonia loots Aleksandar Todorov teevad ametliku debüüdi. See tähendab, et mänguplaanist saab reaalse ülevaate alles siis, kui pall mängus.

Võõrustajate poolelt joonistuvad välja kaks selget liidrit: 21-aastane mängujuht Nenad Dimitrijević ja kogenud viskaja Vojdan Stojanovski. Neist esimese pidurdamisele panevad eestlased väga palju rõhku.

«Tema takistamine võib olla võtmetähtsusega. See tähendab, et peame olema targad, aga ka agressiivsed. Kui tal on aega ja ruumi, siis läheb raskeks,» sõnas Toijala eile õhtul.

Lisaks näeb meie plaan ette mängutempo kontrollimist. Pigem eelistab peatreener kiiret korvpalli, ent kindlasti peab pall vahepeal ka alt läbi käima. «Neil on päris head kuus-seitse meest. Tahaks uskuda ja loota, et meie koosseis on sügavam,» lisas Toijala.

Põhja-Makedoonia peatreener oma taktikalist plaani ei avanud, kuid tunnistas, et eestlased on väga ebamugavad vastased. «Ilmselt on meil alustuseks kõige raskem mäng – see võib lõpuks vabalt otsustada finaalturniirile sõitja. Ausalt öeldes oleksin tahtnud esimene mängu Eestiga võõrsil pidada ja kodus kellegi teise vastu alustada,» tõdes Todorov. Ta lisas, et ilmselt ühest võidust ei piisa.

Skopjesse sõitis Eesti koondis 14 mängijaga, kuid 24 tundi enne kohtumise algust tuli mänguks üles anda 12. Treeneritebrigaad otsustas kõrvale jätta Kaspar Treieri ja Tanel Kurbase.

«Puhtalt taktikaline ja ühe mängu põhjal tehtud otsus. Arutasime treeneritega pikalt ja otsisime liinide vahel õiget tasakaalu. Pühapäeval Itaalia vastu võib olukord olla juba hoopis teine,» selgitas Toijala raskelt langetatud otsust.

Eesti koosseis Põhja-Makedoonia vastu: