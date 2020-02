JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnu võrkpallurid jäid külla sõitnud Selverile selgelt alla

Sel nädalavahetusel peetakse põhiturniiril veel seitse kohtumist ja selguvad veerandfinaalide paarid ning märtsi keskel toimuva Final Four´i korraldaja. Veerandfinaalid peetakse märtsi alguses, põhiturniiril üldarvestuses kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad kohtuvad neljas veerandfinaalis järgnevalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5., seejuures teine ja vajadusel kolmas mäng toimub kõrgema asetusega võistkonna kodus.