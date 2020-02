PM Skopjes ⟩ Viskekontserdi korraldanud Kullamäe jääb kahe jalaga maale: täna oli minu päev, aga juba pühapäeval on uus mäng

«Täna kukkus sisse, mis seal muud ikka. Ma ei tahaks nüüd pilvedesse tõusta, juba pühapäeval on uus mäng,» sõnas Kullamäe pärast matši stoilise rahuga.

Nii mõnelgi korral oli tema see, kes mõõna korviga lõpetas ning võistkonnale vajalikud punktid tõi. «Eks ikka tundsin vastutust. Paar rasket hetke meil oli. Täna oli minu päev, võib-olla pühapäeval on kellegi teise. Rasketel hetkedel olime nagu üks meeskond ja saime hakkama,» sõnas mängujuht.

Kullamäe näitas, et Hispaania esiliigas kogutud enesekindlus kulub marjaks ära ka koondises. Vastavalt peatreeneri Jukka Toijala soovile suutis ta suure osa ajast mängutempot kontrollida. Väiksemaid eksimusi tuli mõistagi sisse, ent suures plaanis jooksis Eesti rünnak hästi.

«Natuke ikka võõras oli, mina pole teistega nii palju kokku mänginud. Meil on üldjoontes suhteliselt lihtne mänguplaan, kõik saavad üksteisest enam-vähem aru,» arutles Kullamäe. «Kõik teavad, mida nad tegema peavad, rollid on praegu kõigil selged. Olime rünnakul päris tublid.»

Teise veerandaja võitis Eesti koguni 25:5. Kindlasti oli vastaste väikesel skooril tähtis roll meie meestel, ent Kullamäe tunnistas, et täna oli ka natuke õnne: «Nad ei pannud vabadelt kohtadelt viskeid ära, seejärel hakkas rahvas vaikselt vilet andma, see pani äkki pinged peale. Teisel poolajal nad näitasid, et klassi jagub küll.»