PM Skopjes ⟩ Kaptenina debüteerinud Siim-Sander Vene mängis end Põhja-Makedoonia vastu täiesti tühjaks

Matši järel oli üle 30 minuti mänginud ääremängija nõnda kurnatud, et riietusruumi jõudes ta oksendas. Mõni minut hiljem leidis ta siiski jõudu, et Eesti ajakirjanikega vestelda.

Mängisid end täiesti tühjaks? «Jah, vist küll,» vastas Vene.

«Saime hoo üles ja tunde kätte,» jätkas ta mängu analüüsi teisest veerandajast. «Kaitses ikka logises, aga nemad ei pannud paar korda kolmest ära. Natuke riskisime, tõmbasime korvi alla kokku. Tegelikult see polnud eriti plaanipärane: õnnestus ilma plaanita.»

Mis juhtus kolmandal neljandiku alguses? «Eks oli teada, et nad teevad teatud muudatusi ja tulevad suruma. Üritasime valmis olla, aga... noore satsiga see natuke paratamatus on,» arutles Vene, kes tõdes, et see oli ilmselt tema karjääri esimene mäng kaptenina.

Pingilt kenasti sekkunud ning teistele pikkadele väärt vahetust andnud Kregor Hermet lisas: «Usun, et olime mänguks väga hästi valmis, aga me ei saanud teada, kuidas asjad minema hakkavad. Vastas polnud kerge sats, meil on uus peatreener ja kooslus. Pärast tänast, eriti esimese poolaja põhjal, usun, et oleme lühikese ajaga leidnud ühtse hingamise. Kohati oli meie mäng väga nauditav ja kõrgetasemeline.»