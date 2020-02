PM Skopjes ⟩ Toijala taktikaline taip lõi Põhja-Makedoonia ajakirjaniku pahviks

«Palju õnne minu meeskonnale, aga palju õnne ka Põhja-Makedooniale teise poolaja eest. Nad näitasid iseloomu, aga jäime rahulikuks ja suutsime tähtsatel hetkedel piisavalt survet hoida,» alustas Toijala pressikonverentsi viisakustega.

«Meie edu üks võtmeid oli see, kuidas tegutsesime kaitses Nenad Dimitrijevići vastu: esimesel poolajal ei visanud ta ainsatki punkti ning tegi kolm pallikaotust. Teisel poolajal ta siiski näitas, et on tegija ja viskas 15 punkti.»

Soomlasest juhendaja oli võidu üle väga õnnelik ning kiitis hoolealuseid, kes selle tulemuse nimel neli päeva kõvasti vaeva nägid. «See on küll kõigest üks võit, aga Eesti korvpallile on see EM-valiksarjas kindlasti ilus algus.»

Kuigi mõlemal meeskonnal puudus vastase mänguplaani kohta info, siis Toijala paistis silma nii mõnegi kavala taktikalise lükkega. Tema tarkus paistis silma ka kohalikele ajakirjanikele.

«Tundus, et sul oli igale meie meeskonna käigule vastus olemas. Kas ootasite, et vastane nii mängib või tunnetasite seda mängu käigus?» päris kohaliku telekanali žurnalist.

«Nii nagu mina olen värskelt ametis, siis on ka teil uus peatreener ja uus tiim. Keskendusime 99% oma mängule. Loomulikult analüüsisime, mida Põhja-Makedoonia võiks teha. Usun, et leidsime nõrgad kohad üles nii rünnakul kui ka kaitses,» vastas Toijala, kes tunnistas, et Eestil oli täna ka veidi rohkem õnne.