Video ⟩ Wilder ja Fury läksid juba enne suurt matši üksteisele kättpidi kallale

Tegemist on Fury ja Wilderi teise kohtumisega. Mehed läksid WBC-tiitli nimel vastamisi ka 2018. aastal, kuid toona otsustasid kohtunikud, et matš jäi viiki. Paljude ekspertide hinnangul oli tolles heitluses Fury paremaks pooleks, kuid nüüd on tal võimalus seda taas tõestada.