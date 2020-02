PÕHJALIK ANALÜÜS ⟩ Soomlase-ajastu start Eesti korvpallis jahmatas isegi paduoptimiste

Veavad välja küll

Toijala kasutas eilses matšis kümmet meest. Mis siin salata, nii mõnegi kohal olid väikesed küsimärgid. Kuidas Hispaania esiliiga tagaotsa klubis palliv mängujuht liidrikoormat kannab? Kas künklik hooaeg Itaalia kõrgliigas on jätnud sügava jälje? Kas Eesti-Läti liiga pealt kannatab ka koondises mütata? Ja nii edasi…

Enamik küsimustest sai väga positiivse vastuse. Kindlasti tasub välja tuua Kullamäe, kes tõestas, et Sten Soku puudumisel on meil tasemel mängujuht ikkagi olemas. Kindlasti ei tasu temalt stabiilselt loota sääraseid viskekontserte, ent 20-aastane pallur tõestas, et ta on tegija. Rõõmu valmistas tõik, et tema palliga tegutsemine on muutunud selgelt paremaks, tõenäoliselt tuleb see enesekindluse pealt.

Kiitust väärib Kregor Hermet, keda treenerid tõenäoliselt Kaspar Treierile eelistasid. Juba mõnda aega koondises tiirelnud korvialune mürakas näitas, et koduse liiga head partii pole juhus. Ta sekkus pingilt väga julgelt, viskas omadelt kohtadelt ära ning andis kaaslastele väärt puhkeminuteid.

Henri Drell näitas nobedalt, miks teda NBA-ga seostatakse. Pärast esimest veidi ebalevat rünnakut tundis ta end nagu kala vees. Tõsi, söötu temalt enam väga tihti ei tulnud, kuid lühikese ajaga toodud kuus punkti aitasid Eestil teise veerandaja võita 25:5. Kui treeneritel õnnestub mängunäljas noormeest veidi taltsutada, on temast kindlasti koondisele juba praegu kasu. Peamiselt heideti talle ette, et pärast ründelaua hankimist tuleks pall välja sööta, mitte kohe mitme mehe vastu viset punnitada.

Vanadest tegijatest oli seisusele vastavalt kõige kindlam Vene. Väikese kõhuhäda kiuste näitas kapten rünnakul kindlat kätt, aidates mitmel puhul raske tabamusega võistkonna reele. Lisaks oli tema pluss-miinus näitaja võistkonna parimana +15.

Kristian Kullamäe (paremal) ja Rain Veideman. FOTO: fiba

Kui paaril mehel õnnestus end eile ületada, siis nii Kristjan Kitsingu, Janari Jõesaare kui ka Rain Veidemani pealt jäi varu. Tõsi, neist viimane oli küll hädas visketabavusega, kuid tema teravused ja head söödud tõmbasid mängu laiali. Jõesaar jäi rünnakutel passiivseks, Kitsingul üleliia häid viskekohti ei tekkinud. Mõlemat tasub aga kiita, sest oma statistikat kumbki vägisi ei jahtinud – sel korral oli teiste päev.

Tervikuna võib rahule jääda ka lauavõitlusega. See pole kunagi olnud meie koondise tugevaim külg, kuid sel korral olid asjad mõlemal pool väljakult üsna hästi kontrolli all. Võib loota, et järjest küpsev, võistkonna ainus puhas keskmängija Rauno Nurger lööbki edaspidi korvi all platsi puhtaks.

Optimistlikult edasi

Kindlasti ei saa ühe mängu pealt midagi kivisse raiuda, kuid nagu sõnasid mängu järel Kullamäe ja Toijala, siis ilus start on tehtud. Esimesed hirmud, mis kaasnesid nii lühikese ettevalmistusperioodi, uue peatreeneri kui ka mängijate valmisolekuga, kadusid. Oleme valiksarjas kindlasti konkurentsis.

Põhja-Makedoonia võib olla alagrupi autsaider, ent kindlasti pole ta mugav vastane kellelegi. Itaalia ja Venemaa on ilmselt grammi võrra tugevamad pingi pikkuse mõttes, kuid mõlemad mängivad tõenäoliselt suuremate tegijateta.

Itaalia neljapäevane ülikindel 83:64 võit Venemaa üle näitas, et ka kolmanda-neljanda koosseisuga ollakse alagrupi favoriit. Samas tõestas see Euroliiga meesteta mängiva idanaabri haavatavust. Ent kui sealmail olukord keeruliseks muutub, võib juhtuda, et kohale tulevad ka staarid.

«Meil pole aimugi, milliste koosseisudega järgmistes mängudeakendes välja tullakse,» rõhutas Toijala, et ühest võidust kindlasti EMile pääsuks ei piisa. Teoreetiliselt on see võimalik, ent praktikas sellele loota ei tasu.