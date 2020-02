10-aastane poiss kirjutas Klopile riukaliku kirja ja sakslane vastaski

Liverpooli jalgpalliklubi on tegemas aegade võimsamat hooaega. Tänavusel hooajal pole Inglismaa liigas kaotatud mitte ühtegi kohtumist. 78st võimalikust punktist on teenitud 76, mis on läbi aegade kõrgeim punktisaak.

Liverpooli suurima rivaali Manchester Unitedi fännid on konkurendi säärasest edust häiritud ja proovivad võtta kasutusele kõik meetodid.

10-aastane Daragh Curley otsustas proovida sakslast mõjutada e-kirja abil:

«Liverpool võidab liiga palju mänge. Kui te võidate veel üheksa mängu, kuulub Liverpoolile pikim kaotusteta seeria Inglismaa jalgpalli ajaloos. Unitedi fännide jaoks oleks see kurb. Seega, kui järgmine kord Liverpool mängib, pange nad palun kaotama. Te peate vastasel lihtsalt laskma skoori teha. Loodan, et see kiri veenis teid rohkem mitte võitma.»

Klopp otsustaksi noorele jalgpallifännile vastata:

«Kahjuks ei saa ma su soovi täita, vähemalt mitte tahtlikult. Minu töö on teha Liverpoolile parimat. Miljonid inimesed maailmas loodavad, et me võidame sel aastal liiga ja ma ei tahaks nende usaldust petta.

Pärast sinu kirja lugemist pean ütlema ,et sinu kirg jalgpalli ja Unitedi vastu ei kao kunagi. United on õnnelik, et neil on fänn nagu sina. Loodan, et sa ei ole liiga pettunud, kui me võidame rohkem tiitleid ja mänge. Kuigi meie meeskonnad on rivaalid, siis austame me üksteist sügavalt.»