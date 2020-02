Noor talent alustas poksi meistrivõistlusi nokaudiga, täna ootab ees neli superlahingut

Kõik pilgud olid avapäeval pööratud kergekaalu ehk kuni 64-kilogrammiste veerandfinaali lahingutele, kus oma paremust pidid tõestama kõik suuremad favoriidid. Eriti suure tähelepanu all oli muidugi esimest korda täiskasvanute vanuseklassis võitlev Semjon Kamaninil. Varasematel aastatel noorte seas puhta töö teinud Kamanin näitas, et on lahinguteks meeste keskel valmis, lõpetades matši Martin Stihharevitši vastu juba teises raundis.