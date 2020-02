Itaalia politsei korraldas Loginovi hotellitoas läbiotsimise

Venemaa laskesuusatamise föderatsiooni juht Vladimir Dratšev ütles Venemaa meediale, et te tõenäoliselt oli politseireid rahvusvahelise laskesuusaliidu IBU poolt tellitud, sest Kasperovitš on MMil Ukraina akrediteeringuga.

«See oli sõu. Nad usuvad, et akrediteeringu ja dopingu vahel on mingi seos. Et võib-olla Kasperovitš peidab end teise akrediteeringu taha ja varustab MMil sportlasi dopinguga,» rääkis Dratšev portaalile Rsport.