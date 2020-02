Blogi ⟩ Norra teatenaiskond krooniti maailmameistriks, Eesti sai disklahvi

Viimasele vahetusele läks liidrina üllatuslikult Poola, kelle ankrunaine oli kogenud Magdalena Gwizdon. Kuigi Gwizdon edu lähima jälitaja ees oli 41,7 sekundit, muutus kõik lamadestiirus, kus Gwizdoni edu kahanes 7,5 sekundi peale.

MK-sarjas on tänavu sõidetud neli teatesõitu ning kõik võidud on kuulunud Norra nelikule. Poodiumile on pääsenud veel Šveits, Venemaa, Rootsi ja Prantsusmaa. Eesti parim tulemus on 14., mis on kirja saadud kahel korral. Eelmise aasta MMil ületas Eesti koondis finišijoone 12. kohal.