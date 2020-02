GALERII ⟩ Peatreener Toijala toob Itaalia vastu korvi alla jõudu juurde

«Otsustasin pikema koosseisu kasuks. Siim-Sander Vene oli pärast esimest mängu tervisega pisut rivist väljas. Paistab, et temaga on kõik korras, ta tegi mõlemad tänased trennid energiliselt kaasa, aga meile on igaks juhuks eesliini täiendust vaja,» selgitas Toijala meediale, et otsustas Rait-Riivo Laane asemel võtta mänguks üles antava tosina mehe hulka Kaspar Treieri.