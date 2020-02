Itaalia peatreener Eesti matši eel: meil pole eksperimentaalne koondis, tahame igal juhul võita

Itaallased on korraldajatena juba koha 2021. aasta EM-finaalturniirile kindlustanud. Nõnda pandigi vähemalt esimeses mängudeaknas välja koosseis, kust puuduvad säravad nimed. Tegemist on küll noore, ent väga tugeva kooslusega, kus paljud mehed saavad igapäevast karastust koduses kõrgliigas. Sisu näidati neljapäeval, mil koduväljakul peetud avamatšis murti kindlalt 83:64 maha Venemaa.

«Tahame hästi mängida ja igal juhul võita. Kindlasti ei saa jalga sirgeks lasta sellepärast, et Venemaa alistasime. See oli alles algus ja me polnud parimal tasemel. Meil on noor koosseis, kes veel areneb. Aga kordan end taas: see pole eksperimentaalne koondis,» ütles Sacchetti Sportandole.