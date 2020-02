OTSEBLOGI ⟩ Kolmeseid pagutanud Eesti võitis Itaalia vastu kindlalt avapoolaja, Kriisalt ilus debüüt!

Enne mängu:

Mõlemad koondised alustasid neljapäeval valikturniiri võidukalt: Eesti alistas võõrsil Põhja-Makedoonia, Itaalia kodus Venemaa. Tõsi, saapamaalastel on juba ühe korraldajana EM-i koht kindel, kuid nendega peetud mängud lähevad ikkagi arvesse.

Võrreldes kolme päeva tagusega on meie koosseisus üks muudatus, mänguminutiteta jäänud Rait-Riivo Laanet asendab Itaalia esiliigas palliv Kaspar Treier.

«Otsustasin pikema koosseisu kasuks. Siim-Sander Vene oli pärast esimest mängu pisut rivist väljas. Paistab, et temaga on kõik korras, aga meile oli igaks juhuks eesliini täiendust vaja. Vene tegi mõlemad tänased treeningud kaasa ja tema energiatase on tagasi,» põhjendas Eesti koondise peatreener Jukka Toijala.

Soomlasest juhendaja rõhutab, et eelkõige tuleb täna rõhku panna kaitsemängule: «Itaalia on agressiivne ja liikuv meeskond. Nad mängivad väga intensiivselt, eriti rünnakul. Kui neil lasta lihtsalt palli liigutada, on nad väga ohtlikud. Peame nende söötudel vahel olema ja jälgima, et nende katte-mäng ei toimiks. Tahame, et Itaalia tegutseks individuaalsemalt kui Venemaa vastu.»

Itaallastel puudub suurem pinge, kuid Tallinnasse nalja tegema ei tulda. «Tahame hästi mängida ja igal juhul võita. Kindlasti ei saa jalga sirgeks lasta sellepärast, et Venemaa alistasime. See oli alles algus, me polnud parimal tasemel. Meil on noor koosseis, kes veel areneb. Aga kordan end: see pole eksperimentaalne koondis,» ütles Sacchetti Sportandole. «Mängijatel on kvaliteeti ja sihikindlust. Nad peavad nendes mängudes õige suhtumisega tulevikuks välja teenima usalduse. See on võimalus end tõestada.»

Muide, kui vastaste puhul räägitakse noorest koosseisust, siis nende keskmine vanus on 25, Eestil aga 24.

Täna õhtul on Saku suurhalli oodata täismaja publikut.