Arvamus ⟩ Eesti sport on haledas seisus. Kas lakkame olemast spordirahvas?

Me oleme alati olnud sportlik rahvas, sport on olnud üks osa meie rahvuskultuurist. 20. sajandil oli Eesti spordimudel klassikaliselt paljutahuline: tiitlivõistlustel on eestlased end jäädvustanud kolmekümnel olümpiaalal ja lisaks paarikümnel mitteolümpiaalal.

Meie inimkvaliteet on olnud selline, et oleme olnud suutelised pürgima maailma eliiti kümnetel erinevatel aladel. Meie olümpiamedalite koguarv on siiamaani selline, et Aasia riikidest on meist rohkem olümpiamedaleid vaid Hiinal ja Jaapanil, Lõuna-Ameerika riikidest vaid Brasiilial.

Tänane seis on selline, et viimase olümpiakulla tõi meile 2008. aastal Pekingist Gerd Kanter. Üle nädala oleme televisiooni vahendusel jälginud laskesuusatamise MMi Itaalias. Kuigi elasime loomulikult kaasa omadele, tuli tegelikult imetleda teiste riikide sportlasi, eestlased olid statisti rollis. Meil on kadunud suusakultuur, meie sportlastest ei olnud keegi võimeline tasemel suusatama.

Rahvusringhäälingu (ERR) reporterid vätlesid TV ekraanil tundide viisi, tehes reklaami laskesuusatamisele, peatreener Indrek Tobreluts püüdis olukorda igati ilustada, tõe ütles välja Tuuli Tomingas – piinlik on. Nii suudab öelda vaid õige spordihingega võitleja. Ja selleks, et meil kõigil ja Eesti sportlastel poleks edaspidi piinlik, peavadki selleks seatud spordijuhid leidma sellise tippspordi arengumudeli, mis meie võistlejaid statistideks ei muudaks. Vastasel juhul kulutab ERR lihtsalt rahva raha välismaa sportlaste tutvustamiseks.

Eesti on teistest maha jäänud

Tuleb vist tunnistada, et Eestil on üha raskem rahvusvahelises konkurentsis püsida. Mahajäämus on ilmne. Kurb on tõdeda, et kunagine spordirahvas oli Rio olümpial üldjärjestuses tagapool Kosovot. Aga ka Euroopa mängudel Minskis läinud aastal olime oma viie medaliga jälle Kosovost tagapool.

Muidugi võime ju hõisata, et meil on see-eest tehnikasportlane Ott Tänak, meil on ka Kelly Sildaru, Magnus Kirt, kümnevõistlejate plejaad eesotsas Maicel Uiboga. Tublid on olnud meie epeenaised – 2017. aasta naiskondlikud maailmameistrid ja meeli ülendab ka naisvehklejate kolmikvõit EMil.

Ja ikkagi tuleb konstateerida, et viimasel ajal elab Eesti tippsport üle raskeid aegu. Pole efektiivselt toimivat süsteemi. Probleem on aga selles, et tippspordi eest seisjate ette on tekkinud vastasrinne. Ja mis kõige uskumatum, selle vastasrinde eesotsas on rida noori spordiajakirjanikke, kelle kätte on koondunud arvestatav meediavõim.

Tippsport on mõeldamatu ilma medaliteta. Medal näitabki, mis tasemel ollakse. Medal on tippspordi kvintessents. Ja nüüd küsib spordiajakirjanik Carl-Robert Puhm, et kas medal on üldse väärtus? (8.02.2020 Postimees).

Ta jõuab lõpuks oma artiklis seisukohani, et riiklikult toetatud tippsport on nagu võidurelvastumine, millega ei tohi kaasa minna. Tippsport arenegu orgaaniliselt liikumisharrastuste kaudu – konstateerib Puhm.

Praegu on moodne rääkida liikumisharrastustest, aga vastav jutt on tervise-, mitte tippspordi jutt. Jah, kõik inimesed peavad rohkem liikuma, eriti ollakse mures suure osa nn arvutipõlvkonna passiivse ebasportliku eluviisi pärast.