Suur osa jaapanlastest rahuldub koduste olümpiamängude jälgimisega teleri vahendusel

36,7 protsenti siiski plaanib mõnda spordivõistlust Tokyo mängude ajal külastada ja nad naudivad väga, et olümpiamängud koju kätte tulevad. Kümnendik vastanuist soovib kindlasti külastada lisaks võistlustele ka suurvõistluse ava- või lõputseremooniat.

Põhjuseid, miks inimesed võistlusi vaatama ei soovi minna on mitmeid. 38,5 protsendi jaoks toimuvad võistlused niivõrd kaugel, et sõitmine võtab lihtsalt mõttetult kaua aega. 22 protsenti inimestest kardab, et Tokyot võib tabada järjekordne kuumalaine, mis olemise seal väga ebameeldivaks teeks. Eelmisel aastal vajas Tokyos kuumarabanduste tõttu arstiabi kümneid tuhendeid inimesi.