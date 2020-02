Koroonaviirus võib segada ka mänge Euroliigas

Itaalias Lombardias registreeriti koroonaviiruse juhtumeid ja nõnda hakkas riburadapidi Saapamaal spordivõistlusi ära jääma. Nende seal ka Ragnar Klavani ja Cagliari mäng Serie As.

Nüüd teatas Leedu terviseministeerium, et nad on võtnud asja arutellu, kas lubada riiki reisijaid Itaaliast. Võib juhtuda, et mäng ikkagi jäetakse ära ja selle otsuse võtab vastu Leedu riigi kriisikomisjon.