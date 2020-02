Postimehe taskuhäälingus «Kehakultuur» on selle nädala saatekülalisteks freestyle-suusataja Henry Sildaru ning tema treenerist isa Tõnis Sildaru.

Tõnis Sildaru rääkis Postimehe taskuhäälingus «Kehakultuur», et Kelly ja Henry Sildaru treeningplaanide lahkulöömine on end õigustanud ning eraldi treenimist jätkatakse kindlasti kuni 2022. aasta Pekingi olümpiani.

«Kui vaadata Henry poolelt, siis kindlasti oli õige otsus. Saime aru, et kui Henry tahab olla X-mängude kutse vääriline, siis tuleb asjad ringi mängida ja talle personaalselt keskenduda. Kelly puhul näitab aeg, kas otsus oli õige. Praegu on seda vara öelda,» lausus Tõnis Sildaru.

Sellest hooajast on Kelly Sildaru treeninud poiss-sõbra Mihkel Ustavi juhiste järgi. Enne, kui Kelly Sildaru tegi otsuse Ustaviga jätkata, käis laualt läbi veel nelja-viie treeneri nimi. «Oli väga nimekaid nimesid. Üks neist oli prantslaste treener, kes on sõitjaid viinud rennisõidus olümpiamedaliteni. Samuti oli valikuid Uus-Meremaalt ja USAst,» avaldas Tõnis Sildaru.

Samal ajal on Henry Sildaru tegemas esimesi samme meeste freestyle-suusatamise maailmas. 13-aastane eestlane võistles kuu alguses Slovakkias Kremnicas Euroopa karikaetapil Big Airis ning näitas finaalkoha potentsiaali, ent piirdus sel korral veel kvalifikatsiooniga.

Tõnis Sildaru suur eesmärk on oma poeg aidata 2022. aasta Pekingi olümpiale ning seda kõigil kolmel alal – pargi- ja rennisõidus ning Big Air hüpetes. Henry Sildaru ise tunneb end kõige mugavamalt pargisõidus, kuid isa näeb suurt potentsiaali ka rennisõidus.

«Viimases laagris tegime rennisõidus selg ees 1080 ehk sama triki, mis Kellyle MM-kulla tõi. Temas on potentsiaali, kuid rennis teevad mehed kahekordseid ja rõhk on juba stiilil,» lausus Tõnis Sildaru.

Kuigi Henry Sildaru enam koos õega ei laagerda, ei pea ta üksindlust tundma, sest on aastate jooksul loonud rohkelt sõprussuhteid. Näiteks Šveitsi laagris ootavad teda ees Uus-Meremaa suusatajad. Samuti on Šveitsis laagris üks Eesti tüdruk, kes sarnaselt Henryle koos isaga mööda maailma ringi reisib ning jalga freestyle’i maailma ukse taha püüab saada.

Postimehe taskuhäälingus «Kehakultuur» jagus Henry ja Tõnis Sildaruga juttu veelgi. Muuhulgas selgus, et Henry Sildaru näol on tegu suure vormelifanatiga, keda paelub isalegi üllatuseks just vormelite tehniline pool.