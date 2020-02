Chelsea jalgpallur: rassism on võitnud

Sakslase sõnul on kahetsusväärne, et rassistid jätkuvalt staadionitele pääsevad. «Rassism on võitnud. Kohutav, et korrarikkujad on endiselt staadionitel. See näitab, et nad on selle lahingu võitnud. Sain eelmisel neljapäeval isaks ning tabasin end mõttelt, et ühiskond ei ole endiselt jõudnud piisavalt kaugele, et võidelda rassimiga. Ka mu lapsed peavad ilmselt seda taluma,» tõdes sakslane.