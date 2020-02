Norra jalgpalli sensatsiooni turuväärtus tõuseb pöörasel kiirusel

Haaland alustas hooaega Austria meisterklubis RB Salzburg ja tema turuväärtus oli «ainult» kaheksa miljonit eurot.

Pärast väravate sadu tõusis see 20 miljoni peale ja seda ainult seetõttu, et just nõnda suur oli tema lepingusse kirjutatud väljaostuklausel. Just seda kasutas ära Saksamaa suurklubi Borussia Dortmund, kes lisaks rahale pakkus mängijale ka põhiründaja rolli.

Selle üleminekuga pani Saksamaa klubi täielikult täppi, sest esimese kaheksa kohtumisega on norralane löönud koguni 12 väravat. See on tema aktsiad väga kõrgele ajanud. Hetkel hinnatakse tema turuväärtuseks 60 miljonit eurot, kuid see on endiselt kasvutrendis.