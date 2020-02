ROKi kõige pikaajalisem liige: olümpiamängude ärajäämine on reaalne oht

Pound, kes on ROKi liige alates 1978. aastast, ütles, et Tokyo olümpiamängude lõplik saatus selgub ilmselt kuu või kahe jooksul. «Selle aja sees peavad korraldajad küsima: kas see (koroonaviirus) on piisavalt kontrolli all, et me saaks Tokyosse minna või mitte?» ütles Pound AP-le.