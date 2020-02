OTSEPILT JA -BLOGI ⟩ Pressikonverents: mis saab Rally Estoniast?

Sündmused hakkasid hargnema aasta algusest, mil selgus, et Eesti Autospordi Liit (EAL) otsustas uuendada arengukava ning sellest tulenevalt ka hinnakirja. Ühtlasi tähendas see, et Rally Estonia eest tulnuks korraldajatelt alaliidule tasuda 100 000 euro suurune registreerimistasu, mis on võrreldes mullusega 5000 protsenti suurem.