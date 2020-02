VIDEO ⟩ Jari-Matti Latavala põdes Rootsi ebaõnnestumist pikalt: tunne oli väga tühi

«See oli puhtalt inimlik viga. Vabandan Jari ja tema poolehoidjate ees. Toitekaabel oli valesti ühendatud ning see sai ralli käigus kahjustada. See oli esimene kord, kui midagi sellist juhtub,» selgitas Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen.

Ta rõhutab, et olude poolest olnuks eelmine etapp talle sobiv. Edaspidi on kavas kruusarallid, milleks oleks tarvis palju testida. Latvalal aga see võimalus puudub.