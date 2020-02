Klubi president lubab Henri Drellile hooaja lõpuks Itaalia kõrgliigas suuri mänguminuteid

Eestlase koduklubi on tänavu võitnud 20 matšist vaid ühe, mis tähendab, et tulevaks hooajaks langetakse kõrgliigast välja. Mõnd aega tagasi soovis Drell meeskonda vahetada: tal oli konkreetne pakkumine ühest tugevast Euroopa liigast. 19-aastast pallurit aga minema ei lastud.

«Arvan, et nüüd, kui kukume niikuinii liigast välja, tahavad nad mind hästi palju mängitada. Eks ole näha, see on praegu lihtsalt nende jutt,» selgitas Drell eelmise nädala alguses enne EM-valiksarja matše Postimehele.