Saaremaa peab mõlemad eurosarjamängud koduväljakul

Koroonaviiruse tõttu jäeti Saaremaa Võrkpalliklubi ja Milano Powervolley CEV Challenge Cup sarja veerandfinaalkohtumine Itaalias ära. Kaks klubi ja CEV jõudsid kokkuleppele, et kõige mõistlikum on see mängida 5. märtsil Kuressaares. Kuna sarja teine kohtumine pidi toimuma nagunii Saaremaal, siis jõuti kokkuleppele pidada päev hiljem ka ärajäänud kohtumine Kuressaares. Läbirääkimistel oli palju erinevaid punkte, mille osas jõuti alles täna lõunaks lõpuks ka kokkuleppele.