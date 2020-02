Video ⟩ Spordi asekantsler Pürn andis Grossi avalduses esitatud küsimusele vastuse

«Olime protsessi pidevalt kaasatud ja vähemalt kahe kohtumise juures, kus selgitasime, kuidas spordialaliite laiemalt rahastatakse ja kuidas seda üritust rahastatakse. Kuna olen ise ka Rally Estonia nõukogu liige, siis veebruaris see nõukogu toimus, kus oli sama küsimus arutelu all. Ja ka siis oli meie seisukoht, et sellisel kujul, sellise alaliidupoliitika kehtestamine väga väikese etteteatamise ajaga – me ei mõista seda. Me ei saa aru, kuidas see aitaks kaasa aitaks kaasa lõppeesmärgini ehk WRC etapi korraldamisele. Me ei näinud seda koostööd ega soovi,» ütles ta.

EALi juhatuse liige ning autospordi pikaaegne toetaja Oleg Gross saatis täna pressile avalduse, kus ütles, et kogu teema ümber on õhk nii paks, et ähvardab lämbumine. Ta õigustas EALi rahvusvaheliste rallide registreerimistasu tõstmist 2000 eurolt 100 000 euroni, kuid ütles ka seda, et on valmis selle Rally Estonia eest ise ära tasuma.

«Me peame hindama seda juba taotluse sisse tulles. Siin on kuluallikaid, mille kohta ka meil oli küsimusi. Korraldajad põhjendasid need ära ja me uskusime sellesse. Täna kontrollime, kas need kuluread on selliselt täidetud nagu lubati. Neil on olemas aruanne 2019. aasta kohta, see on veel menetluses, aga kõik kuluread on meile esitatud. Meil on olnud pikaajaline koostöö ja teame, et korraldaja on seni alati kõik dokumendid ja täiendavad selgitused esitanud. Meie ja korraldaja vahel on usaldus olemas,» vastas Pürn.