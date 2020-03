TÄNA OTSEPILT ⟩ Suur lahing toimub koroonaviiruse tõttu tühjade tribüünide ees

Tabeliseisu arvestades on see mäng ülioluline, sest Juventus on 25 mänguga kogunud 60 punkti ja asub teisel kohal, Inter on 24 mänguga saanud 54 silma ja paikneb kolmandal positsioonil. Liider on Rooma Lazio, kes teeninud 26 mängust 62 punkti.