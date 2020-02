Madridi Reali alistanud Pep Guardiola püstitas Meistrite liiga rekordi

Hispaania jalgpallitreener Guardiola on nüüd Meistrite liiga play-off’is teeninud 28 võitu, möödudes kõigi aegade edetabelis šotlasest Sir Alex Fergusonist, portugallasest Jose Mourinhost ja itaallasest Carlo Ancelottist. Guardiola lähimad jälitajad on kuningliku klubisarja play-off’is saanud 27 võitu.

Lisaks on Guardiola selle sajandi edukaim treener mängudes Realiga. Ta on kõikide sarjade peale kokku alistanud Hispaania hiiu koguni kümnel korral, hispaanlane Ernesto Valverde ja argentiinlane Diego Simeone on seda suutnud üheksa korda.