Hea uudis: lumepuudusel ära jäänud Tallinna suusamaraton siiski toimub

22. veebruarile planeeritud Tallinna Suusamaraton jäeti algselt ära ning tulenevalt kalendrist ja lumepuudusest ei nähtud võimalust maratoni toimumist märtsikuusse edasi lükata. Värskelt mahasadanud lumi on andnud suusasõpradele võimaluse osaleda selle aasta esimesel Estoloppeti maratonil.

Maratoni korraldaja Raivar Vaheri sõnul on ebatavaline neli päeva enne maratoni toimumist välja hõigata, et maraton toimub, kuid paraku on selle talve ilmastikuolud sellised, kus reageerida tuleb käigu pealt.