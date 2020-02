Thierry Neuville: Rootsis olime aeglased, aga tean selle põhjust

Hooaja teisele etapile MM-sarja liidrina läinud Neuville jäi kohe algusest keskmike sekka ning kuuendast kohast enamat ei õnnestunudki välja võidelda. Punktikatsel teenitud neli silma tähendas aga seda, et neil on Evansiga võrdselt 42 punkti.

Ta lisas: «Rootsis me eriti ei uskunud, et jagame pärast võistlust üldarvestuses liidrikohta. Üritasime iga päev kahjusid minimeerida.»

Kokkuvõttes on belglane ideaalsel positsioonil. Ta on küll Evansiga võrdsetel punktidel, ent eelise saab britt, kellel etapivõidu kõrval kirjas ka kolmas koht. See tähendab, et hooaja esimesele kruusarallile pääseb Neuville avapäeval teisena.