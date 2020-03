TÄNA OTSEPILT ⟩ Tartu on Eesti klubide duellis kindel soosik. Kas TalTech suudab üllatada?

Bigbanki peatreener Andrei Ojamets: «Teeme tööd ja valmistume teadmisega, et play-off’is algab kõik nullist. Need ei ole enam reamängud ja võtame veerandfinaale täie tõsidusega. Oleme neid küll viiel korral võitnud (lisaks liigamängudele ka karikas – toim), ent see on nüüdseks ilus mälestus. TalTech tuleb kindlasti suure hurraaga peale, neil on viimasest mängust Jekabpilsis positiivne emotsioon kaasa võtta,» rääkis Ojamets.

TalTechi juhendaja Janis Sirelpuu annab endale aru, et Tartu näol on tegu selle paari favoriidiga, ent teab sedagi, et play-off’is algab kõik nullist. «Hea uudis on see, et eile olime kõik koos trennis üle pika aja, välja arvatud «sõdurid». Poole pealt küll üks mees langes pingile. Kui põhiturniiri vaadata, siis punktivahe meie ja Tartu vahel on meeletu, seal on head Eesti vanad ja noored mängumehed kokku saanud. Et edu saavutada, peab meil rohkem kui kuus meest õnnestuma, meil peab olema hea päev. Loomulikult läheme iga punkti eest võitlema ja eks siis lõpuks näha ole, mis saab. Tabeliseis võib olla kõvasti vastase kasuks, aga pühapeäval algab kõik nullist,» rääkis Sirelpuu.