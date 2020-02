11-aastane sportlane kindlustas koha tänavusel Tokyo olümpial

Ontem terminou na JOR o pré-olímpico do Oeste Asiático de 🏓Tênis de Mesa!



No masc, a vaga ficou com Ali Al-Kgadrawi, da 🇸🇦Arábia Saudita.

Mas o destaque foi no fem! Hend Zaza, da 🇸🇾Síria, de apenas ONZE anos, conquistou a vaga ao vencer libanesa na final por 4-3 pic.twitter.com/0wV3gWlLwM